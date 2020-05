Sügisel võib oodata ülitihedat rahvaspordikalendrit

Virtuaalvõistlused on väga toredad ja põnevad, aga tahaks nagu päris. Mis sa arvad, millal toimub esimene rahvaspordiüritus, mis oleks nagu päris?

Ma kriisikomisjoni kahjuks ei kuulu ja seetõttu on raske seda siin maha öelda. Tunnetus on olemas. Pigem on lootus, aga palju on teadmatus. Ma usun, et mõned kuud peavad need üritused veel virtuaalsetena jätkuma. Traditsioonilisel kujul rahvaspordisündmusi näeb võib-olla sügise hakul või sügisepoole.

Tallinna maraton septembri keskpaigas: kolme päeva peale üle 20 000 osaleja, neist kümne kilomeetri päeval üle 10 000. On see realistlik? Või mis kuupäevaks peaks olema midagi selge?

Ma usun, et kui keegi praegu söandaks välja öelda, et septembris on igasugune koroonaoht kadunud, siis ma ei kahtlegi, et need numbrid on reaalsed. Aga ma kardan, et mitte keegi ei julge seda välja öelda ja mitte keegi ei julge ka väita, et see nii läheb.

Aga mismoodi sa praegu liigud?

Praegu võib öelda, et registreerimisgraafikud naistepäevani ehk enne, kui Eestis kehtestati eriolukord, olid kõik väga rekordtasemel. Sisuliselt Tallinna maratoni iga distants oli 30 protsenti ja rohkemgi võrreldes varasemate aastate samaaegse perioodiga. Kahjuks on viimased kaks kuud olnud väga niru registreerimine ja selle tõttu oleme loomulikult kurvad. Aga ei heida meelt! Loodame, et mingilgi kujul saame Tallinna maratoni ikkagi korraldatud.

Aga millal hakkate tegema otsuseid, mida välja ütlete. Et praegu on kuupäev selline, saame garanteerida seda, aga mitte enamat.

Praegu saan nii palju välja öelda, et kuupäevad on endiselt 11.-13. septembrini. Seda saan ka välja öelda, et nii suure ürituse puhul edasilükkamine - arvestades ka selle sügise rahvaspordiürituste tihedat kalendrit - on mõeldamatu!

Kas teete omavahel mingit koostööd ka? Kuidas kogu võistluste kogum panna sügiskuudesse, kus ehk saab juba teha.

Ma usun, et siin korraldajad väga palju suhelnud ja suhtlevad kindlasti veel. Aga see sügis saab olema parasjagu üksteise varvaste peal tallumine. Juhul, kui lubatakse ikkagi üritusi korraldada. See on paratamatu. Ühe aasta võib-olla rahvasportlased annavad andeks. Samas nendele, kes osaleda tahavad, on kalender meeldivalt tihe ja valikuvõimalus väga suur.

Kas sa mingite võistlustega kattad teiste kulusid ka? Ehk mis on kõige magusam asi, mis peaks igal juhul toimuma.

Tänavu rääkida, et mõni üritus aitab teist katta, oleks natuke ennatlik ja võib-olla üldse võimatu. Praegu loevad kõik korraldajad veeringuid ja vaatavad, kas üldse ellu jäävad ja kuidas ellu jäävad. Meie puhul võib öelda küll, et Maijooks on iga-aastaselt selline tubli üritus, mis tõesti annab natuke rasvakihti teiste ürituste või uuemate projektide väljamõtlemisel ja rahastamisel. Tänavu on kahjuks ka Maijooks virtuaalsel kujul, aga naised on tublid olnud ja üle paari tuhande inimese kirja pannud. Häda ei ole!