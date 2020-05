Paljud inimesed läbisid virtuaalse Tartu maastikumaratoni originaalrajal

Kui tegemist oleks tavapärase aastaga, stardiks täna hommikul Otepäält tuhanded jooksjad. Sellest hoolimata, et maraton läbitakse nii-öelda virtuaalselt, on ka täna hommikul tulnud siia üksjagu inimesi.

Arles Paesüld: "Miks just täna? Meil oli planeeritud ööbimine ja paar päeva tagasi tuli teade, et mis kell laekute? Siis mõtlesimegi perega, et tuleme siis juba siia ja teeme õiges kohas õigel ajal jooksu."

Kas virtuaaljooks ongi tulevik? Kalle Kiiranen: "Ta võib olla mingi nišš, aga võistlusmoment tekib ikka siis, kui rahvast on rohkem kaasa."

Virtuaalne maraton tähendab seda, et kõik osalejad saavad ise valida, millisel trassil võistlusmaa läbitakse. Vähemalt täna oli traditsiooniline Otepäält Elvasse kulgev rada populaarne valik. Elvas oli sagimist rohkem - mõned tulid sportliku tegevusega emadepäeva tähistama.

Küllike Pedaste: "Meie peres on see juba kümnes kord ja teeb eriti rõõmu. Lapsed on kümne aasta jooksul nii palju kasvanud, et täna olid rajal mõlemad minu lapsed kümne kilomeetri peal. See tegi veel eriti rõõmu! Varem on nemad lühemaid distantse teinud, aga seekord nad otsustasid, et kuna ei ole palju rahvast ja rahulikult omas tempos, siis tulid ka nemad kümne peale."

Originaalrajal käisid täna ka Tartu linna sporditeenistuse juht Veljo Lamp ja tema abikaasa Ingrid.

Ingrid: "Täna oli rajal väga rahvarohke."

Veljo: "Aga tunnistan ausalt - 2+2 reegel kehtis ilusti."

Ingrid: "Nägime täna rajal väga palju ka mujalt inimesi, särkide ja kirjade pealt oli näha - Rakvere, Tallinn ja tundub, et originaalrajale oli isegi kaugemalt tuldud sportima."

Klubi Tartu Maraton juhi Indrek Kelgu näost peegeldus rahulolu, sest virtuaalmaratoni võib kindlasti õnnestumiseks lugeda.

Kelk: "Võib-olla läbinud on isegi rohkem, aga tulemuse kirja pannud on tuhat ja natuke peale. Eilsel päeval sai see number täis. Registreerunute hulk on tegelikult oluliselt suurem. Reedel oli neid alla 2200 ja sinna lisandus lastedistantside 500 osalejat veel.

Kelk arvab, et tulevikus võikski inimestel olla võimalus maastikumaraton soovi korral virtuaalselt läbida. 38. Tartu Maastikumaratonist saab virtuaalselt osa võtta 17. maini.