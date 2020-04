Spordikooli õppurid kohandasid trennid oludele vastavaks

Koolimajades õppetegevust hetkel ei toimu ja nii peavad ka Audentese spordigümnaasiumi noored leidma sporditegemiseks uusi võimalusi. Treeningplaanides on tehtud muudatusi ja need on kohandatud praegustele oludele vastavaks.

Nii nagu kõik teised koolid, on ka Audentese spordigümnaasium hetkel õppetööks suletud. Sealsete õpilaste jaoks on aga kaks korda päevas sporditegemine oluline spordis edasi liikumiseks. Hetkel on ka spordibaasid kinni, aga trennid siiski toimuvad. Noortel sportlastel mõistagi koostöös treeneriga, aga uute plaanide järgi.

"Kui olid mingisugused treeningkavad, siis treener vaatas ja kohendas neid selliselt käepärasemaks, et mida annab teha ja mida ei anna teha. Kui sulle oli ette nähtud võibolla, et homme on meil vaja selili ujuda tuhat meetrit mahutreeningu mõttes, siis ilmselgelt sa basseini kuhugi ei pääse, sa pead siis leidma alternatiivsed harjutused, kuidas seda mahtu teha," selgitas Audentese spordigümnaasiumi direktor Priit Ilver.

Kindlasti on alal ja alal vahe, aga võimalusi siiski on.

"Tegelikult hästi palju võimalusi on siiski veel avatud. Jah, me ei saa hallis käia, me ei saa staadionil käia, ehk rohkem see kiiruse arendamise osa jääb ära. Aga siiski, metsas saab enamus asjad tehtud, just minule kui sprinterile, sest minu põhiline ala osa on jooks," ütles kooli 11. klassi õpilane, kergejõustiklane Ken-Mark Minkovski.

Treeningplaanid tehakse võimaluse piires ümber, aga on nüansse, mida korvata on keeruline.

"See kiiruse osa saabki just kõige rohkem kannatada. Kui me tavaliselt harjutame niimoodi, et sügis on baasi ladumine, talv on võistlemise jaoks ja kevad on kiiruse arendamiseks, siis see osa jääb ära ja me peame tagasi minema baasi ladumise osa peale metsas," selgitas Minkovski.

Uus olukord toob välja uusi lahendusi, Priit Ilver loodab, et siit saab midagi ka tuleviku tarbeks.

"Kui see eriolukord peaks lõppema, siis me tahaksime, et kõik meie õppursportlased, õpetajad ja treenerid räägiksid oma kogemustest, millisena see periood nende jaoks kulges. Mis olid keerulised kohad, mis olid need, kus oli avastamisrõõmu. Ma arvan, et sealt kooruvad välja päris sellised huvitavad lähenemised, mille peale varasemalt ei osanudki tulla," ütles Ilver.