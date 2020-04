Raul Must: praegu on õige aeg vaimu puhata

"Ma soovitaks praegustes tingimustes teha sellised intensiivsemaid ja lühemaid treeninguid ja kodus saab 2x2 pinnal teha väljaasteid, hüppeid, kätekõverdusi – selliseid oma keharaskusega harjutusi. 10–15 minutit ja saab juba väga hea koormuse," jagab Must inimestele trennisoovitusi.

Sulgpallur usub, et kriis võib ka kasuks tulla, pannes inimesi rohkem liikuma. "Ma arvan, et rahvas muutub sportlikumaks ja saadakse aru, et sporti on võimalik edukalt teha ka väljas. Meie kliimale on spordiklubid vajalikud just talveperioodil, aga kui juba ilus ilm on, siis miks mitte tulla õue ja värske õhu käes kõndida, joosta, jalgrattaga sõita. See on väga kasulik."

Kuidas sulgpallur üksi harjutab? "Ega ma üksi sulgpalli ei saagi harjutada. Sulgpallitreeningul on mul praegu üks Tartu poiss, Eesti teine number. Tema tuleb Tallinnasse, teeme Audenteses trenni kaks-kolm korda nädalas ja teised treeningud on mul kas kodustes tingimustes või värskes õhus. Tuleb olla leidlik."

"Ma olen praeguseks perioodiks võtnud eesmärgiks ka natuke vaimu puhata. Kui see viirusejama ükskord lõpu saab, siis olen valmis ka oma erialaste treeningutega alustama, siis ei ole enam aega puhata. Praegu on õige aeg vaimu puhata."