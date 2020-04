Klavan on läbi murdnud Euroopa jalgpalli tippseltskonda. Klavan on mänginud nii Saksamaa kui ka Inglismaa kõrgliigas. Tunamullusest suvest pallib ta Itaalia kõrgliigas Serie A-s, Sardiinia saare esindusklubis Cagliari Calcios.

Käisime tal Sardiinias külas ja nüüd avaneb vaatajal võimalus näha tippklubi köögipoolt. Juttu tuleb Klavani karjäärist, tema tegevusest ja plaanidest nii Itaalia kõrgliigas kui ka Eesti rahvuskoondises.

Saate autor Steiv Silm, tootja S-Film.