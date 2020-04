Hurt koduse EM-finaalturniiri ärajäämisest: kõige suurem löök on see mängijatele

"Olukord oli aimatav. Kui vaadata suunda, kuhu maailmas asjad liiguvad, siis oli lootus väga väike. See ei olnud üllatus, aga kokkuvõttes muidugi suur pettumus," nentis Hurt Soccernet.ee-le antud usutluses.

"See oli poistele ainulaadne võimalus. U-19 vanuseklassi Euroopa meistrivõistlustel osaleb kaheksa meeskonda, aga U-17 turniiril 16. Ma arvan, et kõige raskem oli see mängijatele, sest nemad on ju veel noored ja see oli nende jaoks suur unistus."

