Eesti võrkpallur USA-s: mäng on kordades kiirem ja pall ka veidi kergem

Hetkel treenib noor võrkpallur koos kergejõustiklasest õe Grete ja tema Ameerika jalgpallurist abikaasa Robert Griffin III juures üldkehalisi võimeid, vahendab Volley.ee.

Nüüdseks on nii nurga- kui diagonaalründaja kohal tegutseval mängijal selja taga esimene hooaeg USA-s, kus Šadeiko mängib ülikooliliiga kõrgeimas divisjonis nii saali- kui rannavõrkpalli.

"Saalivõrkpall on tegelikult väga erinev võrreldes Eestiga või Euroopaga üldiselt. Minu jaoks olid täiesti uued reeglid need, et näiteks libero võib käia servimas tempomängija eest ja mängijat võib sisse-välja vahetada rohkem kui ühe korra," kirjeldas Šadeiko intervjuus.

"Näiteks üks nurgamängija vahetati meil iga kord välja, kui aeg oli servima minna, sest ta kaitsemäng polnud nii hea ja teda vahetati alati teatud mängijaga, keda nimetatakse "defensive specialist" [kaitsespetsialist - toim.] ehk tema koht tiimis ongi puhtalt kaitsemäng tagaliinis. Kui tema kord oli etteliini minna, siis vahetati nad uuesti tagasi."

"Üldiselt oli alguses kõik väga uus mu jaoks, sest keskendutakse hoopis teistele asjadele kui Eestis," võttis Šadeiko kokku. "Mäng on kordades kiirem ja see nõuab harjumist ning pall on ka veidi kergem."

Lisaks saalivõrkpallile tegeleb ta Ameerikas ka rannavõrkpalliga. "Ma väga nautisin rannahooaega nii palju kui meile seda oli... Beaga klappis mäng kõige paremini ja olime väga sarnased mängijatena. Me olime esipaar esimesest turniirist alates, aga see õnneks ei tähendanud, et meie õlgadel oleks ka kõige raskem koorem olnud," ütles ta.

"Ka rannavõrkpall on erinev Eestist. Rannatiim koosneb viiest paarist. Igal turniiril hakkavad kõik viis paari samal ajal mängima ja võidab kokkuvõttes see kool, kellel rohkem paare võidab. Nii et kokkuvõttes ei võida kunagi üks paar, vaid kogu tiim/kool."

"Kuna Oregonis on rannavolle väga uus ala, siis ei saa me veel suuri ennustusi teha, et kuidas meil hooaeg peaks minema jne, aga iga aastaga on näha arengut paremuse poole," lausus Šadeiko.

"Hetkel ma ei oska tõesti veel öelda, et kumma ma lõpuks valin, pigem arvan, et see selgub täitsa ülikooli viimasel aastal alles. Ülikooli eest mängin kindlasti mõlemat."

Sarnaselt Eestile ähvardab koroonaviirus ka USA elanikke. "Hetkeolukord on siiski kurb, hooaja pooleli jätmine ei ole just rõõmustav ühegi sportlase jaoks, aga eks tuleb teha, mis vaja. USA-s on olukord suhteliselt ärev, sest siin alles kogub viiruse levik hoogu ja haigestunute arv suureneb kiirelt."

"Üldiselt ma arvan, et USA jõudis varakult teha karmid otsused ja keelata kogunemised ning piirid kinni panna. Inimesed võtavad asja tõsiselt, poes käies on ikka kõigil kindad käes ja maskid ees ning poed ise on samuti head tööd teinud erinevate puhastusvahendite ja kätedesinfitseerijate paigaldamisega."

Šadeiko sõnul on kurb vaadata, kuidas paljusid inimesi toimuv ei heiduta. "Endiselt kogunetakse ja võetakse kergekäeliselt. Ka kodustelt kuulen, kuidas Eestis noored poodide ees kogunevad ning nimelt köhivad ja naljatlevad selle kõige üle. Ju siis peab veel karmimad meetmed kasutusele võtma, et see asja tõsidus kõigini jõuaks."

"Eriti kurb on see, et mu vanemad oleks plaanide järgi praegu siin olnud, aga viirus jõudis oma plaanidega ette kahjuks... Olge terved ja püsige kodus!"