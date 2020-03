Jalgpalli maailmameister nakatus koroonaviirusega

Valitsev Itaalia jalgpallimeister Torino Juventus teatas, et klubi poolkaitsja Blaise Matuidi on nakatunud koroonaviirusega.

2018. aastal Prantsusmaa koondisega maailmameistriks kroonitud Matuidi on kodus isoleeritud, tema haigus on möödunud ilma igasuguste sümptomiteta. Juventuse mängijatest on positiivse proovi andnud ka kaitsja Daniele Rugani.

Itaalias on koroonaviirusega nakatunud mitmed tippmängijad. Näiteks on viirus tuvastatud Sampdoria mängijatel Manolo Gabbiadinil, Albin Ekdalil, Antonino La Guminal, Morten Thorsbyl, Fabio Depaolil ja Bartosz Bereszynskil, samuti on positiivse proovi andnud Fiorentina pallurid Dušan Vlahovic, Patrick Cutrone ja German Pezzella.