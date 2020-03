Björndalen: Fourcade on laskesuusatamise jaoks väga tähtis olnud

Prantsusmaa laskesuusatäht Martin Fourcade teatas reede õhtul, et Kontiolahti MK-etapi jälitussõit jääb tema karjääri viimaseks võistluseks. Laskesuusatamise kuningas Ole Einar Björndalen tuletas meelde, et lisaks sportlikele saavutustele on Fourcade silma paistnud ka julgete mõtteavaldustega, mis on ala edasi viinud.

"Ta on olnud maailma kiireim suusataja ja üks parima lasketabavusega laskesuusatajaid, see on suurepärane kombinatsioon," kiitis kaks aastat tagasi karjäärile joone alla tõmmanud Björndalen. "Lisaks on ta väga kindlate väärtustega inimene. Tal on olnud omad arvamused ja see on laskesuusatamisele väga tähtis olnud."

Björndalen viitas eelkõige sellele, et Fourcade on aastate jooksul väga valjuhäälselt seisnud puhta spordi eest ja korduvalt väljendanud, et ei tolereeri dopingupatuseid.

Björndaleniga oli sama meelt ka kolmekordne olümpiavõitja ja kaheksakordne maailmameister Liv Grete Skjelbreid (endine Poiree), kes on aastaid töötanud Norra rahvusringhäälingu (NRK) laskesuusaeksperdina. "Lisaks sellele, et ta on võistlusradadel olnud teistest nii palju üle, on ta ka olnud sirgeseljaliselt dopinguvastane ning enda arvamusi julgelt väljendanud," ütles Skjelbreid.

Karjääri jooksul viis olümpiakulda ning 13 MM-kulda võitnud ja rekordilised seitse aastat järjest MK-sarjas parimaks kroonitud Fourcade'i peamine rivaal oli norralane Emil Hegle Svendsen, kes sarnaselt Björndalenile lahkus tippspordist kaks aastat tagasi. "Fourcade on läbi aegade üks paremaid," tunnistas Svendsen, kes töötab samuti nüüd NRK laskesuusaeksperdina. "Ta alistas mu korduvalt, aga nendel juhtudel, kui mina peale jäin, olid need magusad võidud. Eriti on mul meeles 2013. aasta MM-i jälitussõit ja 2014. aasta olümpia ühisstardist sõit."

2013. aasta MM-il edestas Svendsen Fourcade'i finišis vaid 0,1 sekundiga, kui fotofiniš näitas, et norralase jalg ületas finišijoone 2,4 sentimeetrit enne prantslast. Sotši olümpia ühisstardist sõidus jäi Svendsen millimeetrite mängus peale, siis läks neil protokolli kirja sama aeg.

"Meil olid ägedad lahingud ja ka palju nalja. Nüüd saad tõeliselt puhata ja nautida elu pärast laskesuusatamist. See pole üldse nii halb," kirjutas Svendsen Instagramis. "Õnnitlen, sul on olnud suurepärane karjäär!"

"Aitäh, Emil! Kahtlemata mu suurim rivaal!" vastas Fourcade.

Sotsiaalmeedias võtsid sõna teisedki laskesuusatajad. "Esimest korda võistlesin sinuga aastal 2007. Olime siis 18-aastased juuniorid. Ühevanused ja ühesuguste eesmärkidega. 14 hooaega koos!" kirjutas Tarjei Bö. "Võid väga uhke olla selle üle, mis sa oled saavutanud! Tõeline meistriklass! Aitäh sulle!"

"Aitäh, et tegid need võistlused minu jaoks nii raskeks, nautisin seda iga kord," vastas prantslane.

Laupäeval peetakse selle hooaja viimane võistlus, kus on mängus ka MK-sarja üldvõit – praegu edastab Johannes Thingnes Bö Fourcade'i 19 punktiga. "Viimane tants. Võimatu on ennustada, kes MK-sarja suure kristallgloobuse võidab, aga üks on kindel: see on meie viimane lahing," kirjutas Thingnes Bö. "Edu ja aitäh!"

"Hakkan seda tohutult igatsema. On olnud au!" vastas Fourcade.

PyeongChangi olümpial ühisstardiga sõidus millimeetrite mängus Fourcade'ile alla jäänud sakslane Simon Schempp kirjutas: "Sa oled nii paljusid inimesi innustanud, teiste seas ka mind. Sinu tahtejõud ja pühendumus on imetlusväärsed. Martin, soovin sulle kõike paremat! Aitäh!"

"Aitäh, mu sõber, soovin ka sulle kõike paremat," vastas Fourcade.