Veel üks Prantsusmaa laskesuusataja teatas karjääri lõpetamisest

Viimased viis hooaega Prantsusmaa koondisesse kuulunud varasem murdmaasuusataja teatas oma karjääri lõpetamisest eile sotsiaalmeedias.

"Maastik ja lumeolud on võrreldes minu spordi tegemise algusega palju muutunud. Küsin endalt palju, kas mulle pakub rõõmu suusatamine kunstlumel ja plusskraadidega? Või kas mulle meeldib treenida lühendatud ringidel, kuna lund on tarvis säilitada? Mul ei ole vastuseid, kuid ma tean, et see on kaugel minu ideaalidest," kirjutas Aymonier sotsiaalmeedias.

"Saan täna aru, et tipptasemel sport on liialt nõudev ja tulemustele orienteeritud süsteem."

28-aastane Aymonier ei jõudnud oma karjääri jooksul eelkõige ebastabiilse laskmise tõttu kunagi pjedestaalile. 117 MK-stardiga jäi parimaks individuaalseks tulemuseks neljas koht üle-eelmise aasta Oslo MK-etapi sprindivõistlusel. Lisaks võitis ta MK-etappidel kahel korral Prantsusmaa naiskonnaga teatesõidu ja korra koondise koosseisus ka segateatesõidu.