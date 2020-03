Erinevad stsenaariumid: kuidas selguvad laskesuusatamise MK-sarja võitjad?

Jaanuaris isaks saanud ja seetõttu kaks MK-etappi vahele jäänud Bö ütles juba detsembris, et tema sel hooajal MK-sarja üldvõitu püüda ei saa. Nüüd on Bö aga olukorras, kus ta edestab Fourcade'i 19 punktiga ja võib teist aastat järjest MK-sarja üldvõidu teenida.

"Olen ausalt öeldes pisut üllatunud. Plaanide kohaselt poleks seda tohtinud juhtuda. Aga siis sündis poiss pisut varem," ütles Bö neljapäeval pärast enda hooaja kümnendat võitu, pidades silmas, et algselt ei plaaninud ta ka Pokljukas võistelda.

Koroonaviiruse tõttu võisteldakse Kontiolahtis tühjade tribüünide ees ja otsustati tühistada pühapäevased segateatesõidud, seega jäävad tänased jälitussõidud hooaja viimasteks võistlusteks, kuna ka finaaletapp Oslos on tühistatud.

Hooaja kaks kõige kehvemat tulemust võetakse maha. Kuna Bö kahel etapil ei osalenud, ei lähe temal midagi maha, aga Fourcade on kaasa teinud kogu hooaja ja see tähendab, et tema kaotab punkte. Ehk et kui ametlikus tabelis näitab praegu, et Fourcade edestab Böd kümne punktiga, on tegelikult Bö virtuaalses tabelis 19 punktiga peal.

Tänast jälitussõitu alustab Bö esikohalt, Fourcade stardib teisena, pääsedes rajale norralasest 21 sekundit hiljem. Kui Bö lõpetab võistluse esinelikus, on MK-sarja üldvõit tema. Millised šansid on aga karjääri viimast võistlust tegeval Fourcade'il üldvõidu võtmiseks?

Kui Fourcade võidab jälitussõidu, peaks Bö olema viies või kehvem, et prantslane teeniks üldvõidu.

Kui Fourcade lõpetab teisena, peaks Bö olema kaheksas või kehvem.

Kui Fourcade lõpetab kolmandana, peaks Bö olema 13. või kehvem.

Kui Fourcade lõpetab neljandana, peaks Bö olema 18. või kehvem.

Naiste seas on ametlikus tabelis Wiereril 781 punkti ja Eckhoffil 755. Kuna aga Eckhoff jättis ühe sõidu vahele ja on korra jäänud ka punktikohalt välja, ei lähe temalt midagi maha, Wierer on aga kõik senised sõidud punktil lõpetanud ja seega lähevad temal kahe kehvema tulemuse punktid maha. Virtuaalses tabelis edestab Wierer norralannat vaid kaheksa punktiga.

Tänast jälitussõitu alustab Eckhoff kolmandalt kohalt, Wierer aga alles 19. positsioonilt, startides enda konkurendist 47 sekundit hiljem.

Kui Eckhoff jälitussõidu võidab, peab Wierer üldvõidu võtmiseks lõpetama teisena.

Kui Eckhoff lõpetab teisena, peaks Wierer võiduks olema kolmas.

Kui Eckhoff on kolmas, peaks Wierer olema neljas, et üldvõit võtta.

Kui Eckhoff saab neljanda koha, peab Wierer üldvõidu võtmiseks seitsmendana lõpetama.

Kui Eckhoff on viies, peab Wierer saama kaheksanda koha.

Kui Eckhoff on kuues, peab Wierer olema kümnes.

Kui Eckhoff on seitsmes, peab Wierer olema 12.

Kui Eckhoff on kaheksas, peab Wierer olema 14.

Kui Eckhoff on üheksas, peab Wierer olema 16.

Kui Eckhoff on kümnes, peab Wierer olema 17.

Kui Eckhoff on 11., peab Wierer olema 18. jne.

Wierer oli kaks aastat tagasi MK-sarjas teine ja mullu võitis lõpuks ihaldatud kristallgloobuse. Eckhoff pole kunagi MK-sarja üldarvestuses esikolmikus lõpetanud. Viimane norralanna, kes MK-sarja võitis, oli Tora Berger hooajal 2012/13.

Seega peaks põnevus säilima kuni lõpuni! Meeste 12,5 km jälitussõidu otseülekanne algab ETV-s ja ERR-i spordiportaalis kell 14.30 (eestlastest on stardis Kalev Ermits ja Rene Zahkna), naiste 10 km jälitussõidu otseülekanne algab ETV-s ja ERR-i spordiportaalis kell 16.30 (eestlannadest stardis Regina Oja).