Fourcade: kui näete mul pisaraid, siis need on rõõmupisarard

"Minu jaoks on tänane eriline nagu kõik teavad. Olen teinud seda rohkem kui kümme aastat. Loomulikult igatsen fänne. Aga kui laskesuusatamisega Prantsusmaal mägedes alustasin, siis ei olnud ka fänne," meenutas Fourcade pärast finišit.

"Ma olen uhke selle üle, mida saavutasin ja ma sain selle teekonna jooksul endast palju teada. Täna oli ilus viis lõpetada. Ma ei unistanud täna kollasest särgist ja kristallgloobusest. Ma arvan, et see on hea märk, et Johannes võitis neid."

Lisaks meenutas Fourcade, kuidas ta kümne aasta eest Vancouveri sai teatesõidus vahetuse Vincent Defrasne'ilt ja saab nüüd omakorda nooremad koondisekaaslased teele saata. "Olen emotsionaalne ja ei suuda rohkem rääkida. Kui näete mul pisaraid, siis need on rõõmupisarad."

