Martin Fourcade lõpetab karjääri

Fourcade teatas sotsiaalmeedias, et teeb tippsportlasena MK-sarjas viimase stardi. 31-aastane prantslane on karjääri jooksul võitnud seitse suurt kristallgloobust, 11 individuaalset MM-kulda, kaks maailmameistritiitlit teatesõitudest ja viis olümpiakulda.

Oma postituses kirjutab Fourcade, et hakkas suusatamisega tegelema venna eeskujul, kuid hakkas seejärel oma teekonda samm-sammu haaval ise käima. Tema teekond on olnud täis tõuse ja mõõnu ning ta oleks võinud peale 2018. aasta olümpiamänge juba karjääri lõpetada, kui oli võitnud kolm kulda, kuid tal on siiski hea meel, et ta seda ei teinud. Kuigi 2019. aasta oli raske, siis tänavused kaks MM-kulda olid väärt jätkamist. Ta usub, et tema eesmärgid on nüüd saavutatud ja ta võib rahuliku südamega tippspordist lahkuda.

Enne viimast MK-etappi hoiab Fourcade MK-sarjas esikohta 880 punktiga. Norralane Johannes Thingnes Bö on tema selja taga 870 silmaga ning kaasmaalane Quentin Fillon Maillet 814 punktiga. Tänavu on Fourcade võitnud juba väikese kristallgloobuse sprindis ja tavadistantsil.