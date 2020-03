Regina Oja: leidsin iseend uuesti üles

"Ma tunnen ennast rohkem väsinumana kui kunagi varem, aga võib-olla see on see, et ma olen kõiges ettevaatlik, mida ma teen nii tiirus kui ka rajal. Ma tunnen, et ma ei suuda neid lisameetreid nii kiiresti läbida, võib-olla see tuleb mulle kasuks, aga samas ma tunnen, et pakutakse nii hästi praegu ja ma võiksin seda paremini ära kasutada," ütles Regina Oja intervjuus ERR-ile.

Hooaja lõpus on Oja näidanud MK-etappidel väga häid tulemusi. Milles peitub põhjus? "Ma leidsin iseend uuesti üles. Hooaja algul tundsin, et see pole mina ja ma võtsin aja maha. See ei tulnud üleöö. Ma võisin viga teada, kus see oli ja sellega tegeleda, aga see võttis aega. Ma olen rahul, et ma sellise väsimuse pealt suutsin end kokku võtta," jätkas Oja.

Kui väga paljud spordivõistlused jäetakse praegu ära, kas siis on mõistlik laskesuusatamise MK-etapiga jätkata? "Mina ütleks, et ei ole, aga olles selle asja sees ja teades, kuidas see toimib, siis ma saan aru, miks see toimub, aga see on muutunud ebaausaks. Näiteks ameeriklased olid sunnitud koju minema. Sama võib ükskõik mis riigiga ükskõik millal juhtuda. See on muutunud ebaausaks ja see, et järgmine etapp ära jääb, see on väga loogiline," nentis Oja.

Johanna Talihärma võistlus ei läinud aga kõige paremini. Neljal lasul eksinud eestlanna lõpetas võistluse 83. kohal, kaotades sakslannale kolme minuti ja 37,3 sekundiga. "Olgem ausad, et mul on enesetunne ikka väga kehv. See on terve hooaja nii olnud ja ei ole paremaks läinud. Ootan juba seda lõppu küll. On olnud raskuste ja takistuste jada, ent olen üritanud tugev olla ja mõelda, et läheb paremaks, aga pole läinud," rääkis Talihärm. Mis võib halva hooaja taga olla? "Ainuke asi, mis on välja tulnud on see, et mul oli D-vitamiini tase ülimadal. Ma ei tea, kas see oli sellest. Kindlasti seal on mitmeid faktoreid veel."

Laupäevastes jälitussõitudes teevad Eesti sportlastest kaasa Regina Oja, Kalev Ermits ja Rene Zahkna. Otseülekannetele saab kaasa elada ETV ja ERR-i spordiportaali vahendusel. Meeste 12,5 km pikkune jälitussõit algab kell 14.30 ja naiste 10 km pikkune jälitussõit kell 16.30.