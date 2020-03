Indrek Tobreluts: inimesed tahavad lõpuks ikkagi koju pääseda

"Selleks me oleme siia kogunenud, et võidu sõita. Selge on see, et kõigil on tahtmine hooaeg lõpuni teha, kuid valitsev olukord nõuab siiski tegema selliseid otsuseid. Erinevates riikides on erinevad situatsioonid ja inimesed tahavad lõpuks koju ikkagi pääseda ja sellest tingituna siis jooksvalt võetakse otsuseid vastu. Hetkel tuli selline otsus, et teeme homse päeva plaanipäraselt ja siis pühapäeval sõidavad kõik laiali koju," rääkis Eesti koondise peatreener Indrek Tobreluts intervjuus ERR-ile.

Koju ei pääseks pühapäeval enam näiteks slovakid, kellele tuleb vastu sõjaväelennuk, kuna riigipiirid on juba suletud. "Itaallastel oli samuti päris terav mure, kuidas nad lõpuks koju pääsevad. Kuna siin iga tunniga olukord muutub ja võetakse otsuseid vastu, siis on kõigi jaoks olukord segane ja midagi tuli otsustada. Midagi ei ole teha, punnitame homme ära ja sõidame siis koju," jätkas Tobreluts.

Laupäevastes jälitussõitudes teevad Eesti sportlastest kaasa Regina Oja, Kalev Ermits ja Rene Zahkna. Otseülekannetele saab kaasa elada ETV ja ERR-i spordiportaali vahendusel. Meeste 12,5 km pikkune jälitussõit algab kell 14.30 ja naiste 10 km pikkune jälitussõit kell 16.30.