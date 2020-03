Ränkel: kui viimase lasu alla sain, vaatasin mitu korda tagasi, kas päriselt tuli null

"Ma ei uskunud, et see esimene null püsti tuleb. Lamades on mitu korda võimalust olnud. Täna ka lamades null kaugel ei olnud. Viimast üritasin kindla peale lasta, aga kui kaua passid, siis lask lähebki mööda. Sellest on kahju," rääkis Ränkel intervjuus ERR-ile. "Püstitiirus, kui viimase lasu alla sain, siis vaatasin mitu korda tagasi, et kas tõesti tuli null. Laskmine oli hea, aga sõidu pool oli täna kehva. Viimasel ringil ei olnud ise piisavalt mees. Üksinda sõidad ja rada muutub järjest pehmemekas. Viimasest ringist on kahju, et kõvemat vedurit polnud. Kahju, et ei suutnud endast maksimumi välja anda."

Ränkel tunnistab, et oli raja peal kursis, et jälitussõitu pääsemisest lahutasid teda sekundid. Finišis täpsemalt 5,3. "Eks ma üritasin võidelda nii, kuidas jõuan, aga kahjuks tagant poolt tulles läks rada pehmemaks ja olud aeglasemaks. Õnneks päästis täna laskmine," jätkas Ränkel, kes lisas, et kuigi esimesed kaks ringi oli tunne ja rütm sama head, kui Nove Mestos, siis viimasel ringil sai jaks otsa. "Tõestasin endale täna, et saan püsti ka pihta, kuigi olin siiani lamadestiirus sellele lähemal. Püsti võtsin täna täiesti teise asendi, kui olin viimase 11-12 kuu jooksul proovinud. Hommikul kuiva tehes tundus, et see võib olla see õige."

Ränkel lisab, et tema meelest ei ole õige koroonaviiruse valguses MK-sarja etappe korraldada, kuid võistlejatena on nad seni stardis kuni lastakse. "Mina tea, kes sinu lähedal on viirusekandja. Kunagi ei oska ju öelda. Võistelda tahaks, aga kui jälgida maailma meediat, siis tuleks need ära jätta," ütles Ränkel. "Kui võistlused toimuvad, siis me võistleme, aga lihtsalt nagu ma ütlesin, siis kogu maailma vaadates, siis tuleks võtta vastu otsus, et ära jätta need võistlused. Muidu sellest viirusest vist lahti ei saa."