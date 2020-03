Ermits MK-etapil võistlemise õigsusest: kaheldav!

"Nove Mesto teatesõidu hea sooritus tõi mind ennast paremasse seisundisse tagasi, et olen võimeline hästi tegema. Seda õnnestumist oli vaja ja annab enesekindlust juurde," ütles 35. koha saanud Ermits intervjuus ERR-ile. "Ma kartsin, et rada läheb isegi pehmemaks, aga ma oleks tahtnud end nulliga natuke eestpoolt leida."

Mida arvab Ermits koroonaviiruse valguses MK-etapi korraldamise otsusest? "Oleme siiani reisinu samamoodi nagu võistlusgraafik on ette näinud," ütles Ermits. "Kaheldav on see korraldamise küsimus. Otseselt väline üritus, miks ka mitte - pealtvaatajaid kohale ei lasta, sportlased on kohale tulnud. See, et Oslo MK-etapp ära jäeti, see on kindlasti õige otsus."

Samuti nulliga lasknud Zahkna sai tänasel võistlusel 50. koha. "Alustasin kindla peale. Olud olid aeglased. Rada küll soolati ja alguses oli kõvam, aga osad kohad läksid ikka sumpamiseks. Õnneks mitte nii hullult kui nädal tagasi Nove Mestos. Lasin küll nulli, aga lamades aeglaselt. Püsti tuli korralik null."

Zahkna usub, et koroonaviiruse juures häirib inimesi kõige rohkem teadmatus. See on ühtlasi ka närvesööv.

Reedel peaksid Kontiolahtis võistlustulle astuma naised, kel on ees ootamas 7,5 kilomeetri pikkune sprindidistants. Võistlusele saab kaasa elada ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel.