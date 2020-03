Mägisalu ootab uuel nädalal ees olümpia kvalifikatsioonivõistlus

Veebruari keskel Rooma toimunud EM-il jõudis Helary Mägisalu kuni 60 kg kaalukategoorias välja pronksimatši. Seal tuli aga Aserbaidžaani esindajalt Murad Bazarovilt vastu võtta kindel 0:9 kaotus. Viies koht pole paha - aga samas, oli ju ka medalilootus?

"Võimalus oli võtta medal, aga seekord läks nii ja me saame teha kõvasti parandusi. Need vead, mis olid, on meile teada ja saame nendega edasi töötada. Viies koht täna on okei tulemus. Me jääme alla parteri maadlusega, need asjad on vaja korda saada ja siis läheb see maadlus paremaks," rääkis Mägisalu intervjuus ERR-ile.

Kohe pärast EM-i sõitis Mägisalu koos teiste Eesti maadlejatega laagrisse Kuubale, kus oli võimalik väga heades tingimustes treenida. Suuremat rõhku pöörati just füüsilisele poolele. Möödunud nädalal naasti Eestisse, sest juba järgmise nädala neljapäeval ootab ees üks olümpia kvalifikatsiooniturniir. Lootust piletiks väga palju ei ole.

"Kohti on vähe. Kaks turniiri on jäänud ja mõlemal turniiril tuleb pääseda finaali. Euroopas on palju vastaseid, kes on tituleeritud vastased. Ma ütleks, et ma olen sellest võib-olla natuke liiga kaugel, aga kui avaneb võimalus, siis ma kasutan kõik need võimalused ära," jätkas Mägisalu.

22-aastane Mägisalu on samas veel piisavalt noor, et rihtida järgmist olümpiat Pariisis.

"2018. aastal ma isegi ei mõelnud Tokyo olümpiale. Üritame sellele olümpiale saada ja kui ei saa, siis näeme kindlasti vaeva Pariisi olümpia jaoks," lisas Mägisalu.

Olümpia kvalifikatsiooniturniir peetakse 19. - 22. märtsini Budapestis.