Taas kaotanud Tarvas paotab Tartu Ülikoolile ja Kalevile ust

Kalev/TLÜ alistas viskeid vaid 32-protsendiliselt tabanud Tarva seisuga 89:76, Michael Kyre Buchanan tõi Kalev/TLÜ parimana 23 punkti ja võttis 12 lauapalli. Kaksikduubli tegi ka 19 punkti ja 13 lauapalli kogunud Karl-Johan Lips. Rakvere resultatiivseim oli 22 punkti visanud Kristo Saage.

Tarvas on nüüd saanud kolm kaotust järjest ja jätkab viimasel play-off'i viival kohal, kuid viimasest kolmest mängust kaks võitnud Tartu Ülikool on neist nüüd vaid ühe võidu kaugusel. Kalev/TLÜ on võitnud koguni viimased kolm mängu, nemad on Rakverest aga kahe võidu kaugusel ning lisaks on neil üks matš enam peetud.

Põnevalt lõppenud mängus oli Rapla võõrsil 69:66 parem Läti Ülikoolist. Devaugntah Williams viskas külalismeeskonna resultatiivseimana 19 punkti, Indrek Kajupank toetas teda 14 silmaga.

TalTech suutis sel nädalal tabeliliidriks kerkinud Riia VEF-iga sammu pidada neli minutit, siis tegid külalised 16:2 spurdi ja läksid oma teed. Lõpusireeniks oli tablool nende 122:91 võit. Arturs Kurucs viskas VEF-i kasuks 22 punkti ja andis seitse korvisöötu, Zack Smith kogus 17 punkti ja 13 lauapalli. Oliver Metsalu oli Eesti meeskonna parim 23 punkti, viie lauapalli ja nelja korvisööduga. Leemet Böckler lisas 22 ja Gregor Arbet 20 punkti.

Eesti-Läti korvpalliliiga turniiritabel:

1. Riia VEF 23 võitu - 2 kaotust

2. Ogre 22-3

3. Kalev/Cramo 20-3

4. Ventspils 18-6

5. Rapla 12-12

6. Pärnu Sadam 12-13

7. Jurmala 10-11

8. Rakvere Tarvas 10-13

...

9. Tartu Ülikool 9-14

10. Tallinna Kalev/TLÜ 8-16

11. TalTech 7-17

12. Valmiera 7-17

13. Läti Ülikool 4-19

14. Liepaja 3-19