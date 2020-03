Debüüdi teinud Eesti jäätantsijad: publik motiveeris meid nii väga

Tallinnas Tondiraba jäähallis jätkuvad iluuisutamise juunioride maailmameistrivõistlused. 29 jäätantsu paari seas esindasid Eesti koondist debütandid 15-aastane Darja Netjaga ja 18-aastane Marko Jevgeni Gaidajenko, kes said rütmitantsus 25. koha.

Eesti jäätantsijad said oma esituse eest 45,79 punkti, saades 29 paari seas 25. koha. Edasipääs, ehk koht 20 parima seas, jäi 5,40 silma kaugusele.

"Kuigi me ei saanud punkte nii palju kui teistel võistlustel, oleme rütmitantsuga põhimõtteliselt rahul. Võib-olla mõned punktid, mida planeerisime teha, ei olnud väga puhtalt tehtud, aga ikkagi debüüt ja suur kogemus meie jaoks - ikkagi maailmameistrivõitlused. Loodame, et edaspidi saab [olema] parem, iga aastaga parem ja parem. Teame, millega teha tööd," rääkis Marko Jevgeni Gaidajenko ERR-ile.

"Meil olid muusikaga suured vead. Kõik põhisammud ei olnud tehtud muusikaga niimoodi kaasa, nagu nad pidid olema. 50% saime hakkama, aga 50% ei saanud. Teeme tööd, järgmine aasta tuleb uus tants ja siis teeme sellega tööd."

Gaidajenko sõnul annab tänane kogemus inspiratsioon ka tulevikuks. "Publik oli täitsa hull. See motiveeris väga hästi. Võib-olla mingid närvid olid enne seda, kui meie nimed välja öeldi, aga siis publik motiveeris meid nii väga, et kõik närvid läksid absoluutselt ära. See motiveerib ka edaspidi tegema rohkem tööd."