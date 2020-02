Ovetškin viskas 700. värava ja tõusis eliitseltskonda

Märgiline tabamus sündis võõrsilmängus New Jersey Devilsiga, kui 34-aastane Ovetškin viskas kolmandal perioodil värava seisuks 2:2. Hiljem küll Devils tänu Damon Seversoni tabamusele võitis 3:2.

"See on eriline hetk," kommenteeris ründemängija. "Kui sa jõuad lähemale, siis hakkad mõtlema, millal see võiks juhtuda. Lõpuks on see läbi, nii et me ei pea sellest rohkem rääkima. Liigume edasi."

Kõige rohkem on NHL-is väravaid visanud Wayne Gretzky (894), kellele järgnevad Gordie Howe (801), Jaromir Jagr (766), Brett Hull (741), Marcel Dionne (731), Phil Esposito (717) ja Mike Gartner (708).

Nii Jagr kui ka Gartner mängisid karjääri jooksul Washington Capitalsis, kuid kumbki ei jõudnud tähiseni selle klubi särgis. "Selles seltskonnas on eriline olla, aga ilma tiimi, perekonna, fännide ja toetuseta ei oleks ma selleni iial jõudnud," lisas Ovetškin.

Seitsmesajale lähenedes ei visanud Ovetškin viie kohtumise jooksul ühtki väravat, aga neljapäeval tuli Montreal Canadiensi vastu siiski 699. tabamus. Enne seda oli ta seitsme mänguga visanud koguni 14 väravat, tehes sealjuures kolm kübaratrikki.

"Ma teadsin, et isegi, kui ma täna ei skoori, siis on meil veel 20 mängu minna, nii et ühe värava visanuks ma ära," säilitas venelane rahu. "See on üsna hea seltskond. Ma olen rahul, et sinna kuulun."

Ovetškin jõudis 700. väravani 1144 mänguga ja temast on kiirem olnud üksnes Gretzky (886). Sealjuures 600. väravast seni viimaseni jõudis ta vaid 154 mänguga ja selles arvestuses on ta kaheksasest seltskonnast parim.

