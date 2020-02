Tomingas: ikka veel loodan, et pettumuste jada järel tuleb õnnestumine

Tänavune hooaeg pole Tomingal kõige paremini läinud, MM-il tegi ta avastardi sprindis, kus oli alles 75. Kas sprindiga võrreldes on nüüd seis parem? "Kas nüüd parem, aga eks ikka üritan endast maksimumi anda ja ikka veel loodan, et äkki mingi õnnestumine pettumuste jada jooksul tuleb ära," ütles Tomingas ERR-ile. "Olen nii palju pidanud pettuma, et see pettumus hakkab mind juba tuimaks tegema."

MM-i eel peetud Pokljuka MK-etapil tegi Tomingas tavadistantsil korraliku võistluse, kui sai 48. koha, seejuures jäi top25 koht viimasesse tiiru, kus jäid üles kaks märki. "Siin on pinged veidi rohkem peal, sest tegu on siiski MM-iga. Pokljukas ei läinud ma n-ö maksimumi anda, mul oli seis, nagu ta oli. Aga täna soovin endast maksimumi anda, ükskõik mis," lausus Tomingas.

Täna on stardinimekirjas täpselt sada naist, Tominga stardinumber on 80. "Ei tohi alguses ennast kinni sõita. Kui ennast kinni ära sõidad, on sellest väga keeruline välja tulla. Peab sõitma kogu aeg ühtlase tempoga. Üldiselt rajaprofiil on mind soosiv, lähen hea meelega peale," sõnas ta.

Otseülekanne ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis algab kell 15.