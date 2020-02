Liinamäe: tundub, et nüüd läheb kõik paremuse poole

"Lühikava päev oli eneseületamise mõttes väga positiivne. Tegin enda jaoks uue kaskaadi - lutz-ritbergeri - mis minu jaoks on eneseületamine. Aga tänase päevaga ei ole kuigi rahul," kommenteeris Liinamäe ERR-ile.

"Peaaegu igas elemendis kadusid punktid. Aga tunne on positiivne. Arvestades hooaja algust - nii mentaalselt kui ka füüsiliselt on väga raske olnud. Ei ole tõusu ilma mõõnata. Tunnen, et nüüd läheb kõik paremuse poole."

Üldiselt tal motivatsiooni jätkub. "Kuna mulle meeldib uisutada ja olen juba 20 aastat uisutanud, siis mul tahtejõudu ja kõike on. Aga kooli ja aja planeerimine - eks see kõik mõjutab. Vanusega tervis ka - nii palju kui tervist on, siis vähegi naudin seda, mida teen."

24-aastane Liinamäe soovib uisutamisega tegeleda vähemalt 2022. aastani, mil Tallinnas peetakse tosina aasta järel taas Euroopa meistrivõistlused.

"Kui seda esimest korda kuulsin, siis mõtlesingi, et see on see, kus tahan ära käia," lausus Liinamäe. "Võib-olla hingeline lähedus tuli ja see oleks ka täpselt paras vanus, millal lõpetada. Seal siis ilus kena punkt panna."

Liinamäe on käinud kahtedel Euroopa meistrivõistlusel: 2015. aastal Stockholmis sai ta 22. ja mullu Minskis 27. koha.