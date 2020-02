Liverpool sai peale talvepuhkust tabeli punase laterna üle raske võidu

Eelmisel nädalal puhkusel käinud Liverpooli mehed olid esimesel poolajal mõtetega vist endiselt rannaliival, ent teisel võeti asi tõsisemalt käsile. Kui algkoosseisu pääsenud mängijad ei suutnud oma tööd korralikult ära teha, siis pingilt toodi sisse vigastusest paranenud Sadio Mane, kes oivalist tehnikat näidates palli lõpuks Tim Kruli selja taha läkitas, vahendab Soccernet.ee.

Ühtlasi sai juba matemaatiliselt kindlaks, et Liverpool mängib tuleval hooajal Meistrite liigas. Kuivõrd Manchester City sai eurosarjade keelu, siis pääseb Inglismaalt tõotatud maale paremuselt viies meeskond, kelleks praegu on Sheffield United. Liverpoolil on pärast laupäevast mängu kirjas juba 76 punkti, Sheffield võib jõuda ainult 75 peale. Tiitli kindlustamiseks on Liverpoolil vaja teenida järele jäänud mängudest vaid 15 punkti.

Tulemused: Southampton – Burnley 1:2, Norwich – Liverpool 0:1.

Loe rohkem Soccernet.ee-st.