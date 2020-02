Zahkna: füüsiline pool on loodetust rohkem paranenud

Rene Zahkna eksis lamadestiirus kaks korda ning kogu võistluse negatiivne pool ainult sinna jäigi. "Kahega olen ma karjääris vaid ühe korra pääsenud jälitusse," rääkis Zahkna intervjuus ERR-ile. "Lamadestiirus tõmbasin esimese lasu natuke ära, teisalt oli tuul ka vasakult. Siin ei saa tavapärast punast tuulelippu jälgida. Siin tuul liigub natuke teistmoodi. Meil on siin üleval riigilipud ja nende järgi ehmusin natuke ära ja see lõi rütmist natuke välja."

Finišis lebas Zahkna tavapärasest natuke kauem pikali maas. "Seestpoolt tegid organid põrguvalu. Kuna vorm on natuke parem ka, siis tuleb endast natuke rohkem välja ja seepärast suutsin end üpris ribadeks sõita," jätkas Zahkna, kelle sõnul on viimase kahe-kolme nädala jooksul paranenud eelkõige suusakiirus. "Füüsiline pool on loodetust natuke rohkem paranenud. Tavaliselt kahe-kolme nädalaga imet ei tee, aga sain suusatamise ühe taseme võrra kõrgemaks küll tõstetud."

Kalev Ermits kaotas võitjale Aleksandr Loginovile kolme möödalasu juures kolme minuti ja 23,5 sekundiga. "Täielik altminek," tunnistas Ermits. "Ei tulnud mul täna mitte ükski element välja. Paraku läks nii. Soojendusel oli küll enesetunne parem kui segateatesõidus, aga raja peal midagi asjalikumat polnud. Püstilaskmisega nägin vahepeal kõvasti vaeva - see oli täna rohkem kontrolli all, aga midagi asjalikku sealt samuti ei tulnud."

Pühapäeval on Anterselvas kavas naiste ja meeste jälitussõidud, millele saab kaasa elada ETV ja ERR-i spordiportaali vahendusel alates kella 13.45-st.