"Oleme siin nii vähe aega olnud, et veel ei ole pulss kõrgele jõudnud minna," tõdes ERR-i laskesuusakommentaator Margus Ader "Ringvaate" otselülituses Anterselvast. "Juba homme läheb ta kindlasti üles, sest esiteks pole sellel hooajal lund näinud, ammu pole ka päikest läinud."

"Ma ootan seda, et juhtuks palju üllatusi," rääkis Alvar Tiisler. "Et me näeksime ikkagi seda, mida me tavaliselt MK-etappidel ei näe ja üheks selle osaks võiks olla Eesti sportlaste kordaminekud."

"Mina ootan igalt spordivõistluselt seda, et kui see tund või kaks saab läbi, saab mõnusalt ohata ja öelda: "oeh, oli ikka vägev ning sugugi mitte raisatud aeg," lisas Tarmo Tiisler.

Anterselva MM-il osalevad Eesti naistest Johanna Talihärm, Regina Oja, Tuuli Tomingas ja Grete Gaim, meestest Kalev Ermits, Rene Zahkna, Raido Ränkel ja Kristo Siimer. Varuvõistlejateks on meestest Robert Heldna ning naistest Kadri Lehtla ja Susan Külm. Heldna, Lehtla ja Külm osalevad samal ajal Itaalias Martellis toimuval IBU karikasarja võistlusel ning vajadusel liituvad koondisega Anterselvas.

Laskesuusatamise MM-i ülekannete ajakava:

13. veebruar – Segateatesõit 15.30 ETV2 ja 15.40 ETV+

14. veebruar – Naiste 7,5 km sprint 15.30 ETV2 ja 15.40 ETV+

15. veebruar – Meeste 10 km sprint 15.30 ETV ja 15.40 ETV+

16. veebruar –Naiste 10 km jälitussõit 13.45 ETV ja 13.55 ETV+

16. veebruar – Meeste 12,5 km jälitussõit 16.00 ETV ja 16.10 ETV+

18. veebruar – Naiste 15 km 15.00 ETV2 ja 15.10 ETV+

19. veebruar – Meeste 20 km 15.00 ETV2 ja 15.10 ETV+

20. veebruar – Paarissegateatesõit 16.00 ETV2 ja 16.10 ETV+

22. veebruar – Naiste 4x6 km teatesõit 12.30 ETV ja 12.40 ETV+

22. veebruar – Meeste 4x7,5 km teatesõit 15.30 ETV ja 15.40 ETV+

23. veebruar – Naiste 12,5 ühisstardist 13.15 ETV ja 13.25 ETV+

23. veebruar – Meeste 15 km ühisstardist 15.45 ETV ja 15.55 ETV+

Vaata ka ETV spordisaate otselülitust: