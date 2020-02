Kulbin MM-ist: määravaks saab see, kas sõidukiirust on suudetud parandada

Juba nelja päeva pärast antakse stardipauk laskesuusatamise maailmameistrivõistlustele Itaalias Anterselvas. ERR vahendab kõiki sõite otsepildis.

Kaks nädalat on möödunud viimasest MK-etapist ja tavaliselt öeldakse, et see näitab enam-vähem meile juba ära, mis võiksid seisud olla MM-il. Punktile on sel aastal jõudnud ainult kolm Eesti sportlast, lisaks siis veel paarisegateatesõidu teine koht. Mis võiksid meie variandid olla?

"See sõltub kõigepealt sellest, kas hooaja alguses probleemiks olnud sõidukiirusele on lahendus leitud," sõnas Kulbin. "Eesmärk peaks olema koondisel ka tervikuna üle sõita eelmise aasta parim koht, aga see sõltub sellest, kuidas on läinud viimane ettevalmistus."

Kas Regina Oja ja Rene Zahkna võiksid paarissegateatesõidus suurde mängu sekkuda ka MM-il? "Ma sõnastaks selle nii, et see ei ole võimatu," kommenteeris Kulbin. "Ei taha ootusi kindlasti üles kütta. Jäädes realistiks, on seal 15 võistkonda, kelle seast on võimalik esikuuikusse, täieliku õnnestumise korral miks mitte ka esikolmikusse sõita. Teistmoodi on see, et alustavad naised, finiširing tuleb sõita Zahknal."

Eesti koondis jäi pea kogu koosseisus Euroopasse treenima. Mida selle kahe ja poole nädalaga andis veel MM-iks ära teha? "Mingit suurt pööret see kindlasti ei too, eelkõige tuleb läheneda individuaalselt," kinnitas Kulbin. "Pigem tuli võib-olla isegi puhata ja rahu anda. Kellel oli tervisega kõik korras, saab selle aja jooksul paar-kolm võtmetreeningut kindlasti teha ja järgi aidata just seda osa, mis on sinnani puudu jäänud kas füüsilises vormis või laskekindluses."

Miks on MM-il tulemust teha võib-olla isegi natuke lihtsam kui MK-etappidel? "Rahvusvaheline alaliit on niimoodi ette näinud, et parimad laskesuusariigid saavad MM-ile panna vähem sportlasi starti. Geograafilist kaarti on laiemaks toodud, ka päris tagumise otsa riikidele antakse üksikud kohad juurde."