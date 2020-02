Barcelona tähtründajat ootab ees pooleaastane mängupaus

22-aastane Dembele on sel hooajal saanud Barcelonat aidata vaid viies mängus, lüües ühe värava. Pärast novembris oma eelmise koduklubi Dortmundi Borussia vastu peetud Meistrite liiga mängu ja seal avapoolajal saadud traumat oli ta jõudnud alles äsja treeningutele naasta, kuid lahkus eelmise nädala esmaspäeval trennist varakult ning arstlik ülevaatus kinnitas, et Prantsusmaa koondislasel on järjekordne tõsine vigastus.

2017. aastal 105 miljoni euro eest Hispaania meisterklubiga liitunud Dembelet on Barcelona karjääri jooksul kimbutanud mitmed vigastused. Ründajat on traumad tabanud mõlemas jalas ja kokku on mängumehel vigastuse tõttu vahele jäänud koguni 63 kohtumist.

Prantsusmaaga ülemöödunud suvel maailmameistriks tulnud Dembelel jääb suure tõenäosusega vahele ka sel suvel peetav EM.