Barcelona kaotas terveks hooajaks teisegi tähtründaja

Barcelona juhtkond võib end tagantjärgi kõvasti kiruda, et meeskonda talvises üleminekuaknas ühtegi täiendust ei toodud. Teisipäeval sai nimelt selgeks, et treeningul endale taas liiga teinud Ousmane Dembele vigastus on niivõrd tõsine, et sel hooajal teda ilmselt enam väljakul ei näegi.

22-aastane Dembele on sel hooajal saanud Barcelonat aidata vaid viies liigamängus ja löönud üheainsa värava. Pärast novembris oma eelmise koduklubi Dortmundi vastu peetud Meistrite liiga mängu ja seal avapoolajal saadud traumat oli ta jõudnud alles äsja treeningutele naasta, kuid lahkus esmaspäevasest trennist varakult ning arstlik ülevaatus kinnitas, et Quique Setieni meeskonda on tabanud järjekordne tagasilöök, vahendab Soccernet.ee.

Kui esialgu kurtis Dembele lihtsalt ebamugavustunde üle ja jättis seetõttu treeningu pooleli, siis põhjalikum kontroll tuvastas, et tegu on parema reielihase kõõluse täieliku rebendiga. Selline trauma tähendab, et käimasoleval hooajal Dembelet enam väljakul ei näe.

Kuna hiljuti põlveoperatsioonil käinud Luis Suarez ei naase väljakutele enne maikuud, jäävad peatreener Setienile ründeliini koostamisel üsna napid valikud, eriti arvestades asjaolu, et La Liga tiitliheitlus on tihe ning Barcelona soovib edu saavutada ka Meistrite liigas.

