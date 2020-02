Mägisalu poolfinaali kaotusest: natuke uimaseks jäin

Mägisalu alustas EM-i 3:2 võiduga rumeenlase Teodor Horatau üle, veerandfinaalis alistas ta poolaka Przemyslaw Piateki 5:4, kuid poolfinaalis jäi 0:8 alla armeenlasele Gevorg Gharibyanile.

"Need vastased olid need, kes tuli kindlasti ära võtta, aga kerge eneseületuse tegin ka täna, kuna vorm ei olnud suurepärane. Tuleb rahule jääda. Matšid olid väga rasked, aga suutsime neist üle olla ja oma võimalused ära noppida. Esimeses kahes matšis tegin ühe vea, kuid suutsin ise leida seejärel võimaluse, kus punktid tagasi teha ja lõpetada suuremate punktidega," rääkis Mägisalu intervjuus ERR-ile. "Natuke kahju on poolfinaalist. Vastane oli täna lihtsalt parem ja mul ei jätkunud jaksu viimaseks matšiks. Natuke uimaseks jäin. See on koht, kus tuleb teha järeldused, et järgmine kord paremini saaks. Väga hea õppematerjal on."

Pronksmedali nimel maadleb Mägisalu kolmapäeval kas bulgaarlase Avgustin Bojanov Spasovi või Aserbaidžaani esindaja Murad Bazaroviga. Eestlasel siinjuures eelistused puuduvad. "Tuleb oma maadlust maadelda ja anda kõva lahing!" lisas Mägisalu.