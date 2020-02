Eesti jalgpallikoondis võõrustab märtsikuu lõpus Leedut

Eesti ja Leedu on kohtunud 48 korral ning mõlemal koondisel on ette näidata 20 võitu, kaheksa kohtumist on lõppenud viigiliselt. Viimati mängiti Leeduga 2018. aastal Balti turniiri raames Rakveres, kus suudeti mäng enda kasuks kallutada 2:0, kui väravad said kirja Henrik Ojamaa ja Mattias Käit.

Eesti – Uus-Kaledoonia pääsmeid saab osta Piletilevist ning lähiajal algab Piletilevis ka Eesti – Leedu kohtumise piletimüük. Mõlema mängu avavile kõlab rahvusstaadionil kell 19.00.

Eesti kohtub Leeduga ka 3. juunil võõrsil Balti turniiri raames, 7. juunil mängib koondis maavõistluse Tamperes Soomega ning 11. juunil kulmineerub Balti turniir Kuressaares Eesti – Läti kohtumisega. Sügisel algab taas UEFA Rahvuste liiga, mille alagrupid loositakse 3. märtsil Amsterdamis.