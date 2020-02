Tartu Ülikool/Kalev jõudis naiste Balti liigas veerandfinaali

Kohtumine algas Tartule keeruliselt, kui avaveerandi järel jäädi 11:23 kaotusseisu. Anna Gret Asi vedamisel jõuti poolajaks juba seitsme punkti kaugusele (36:43) ja viigini jõuti kolmanda veerandi keskel (52:52). Leedulannad rebisid korraks veel kuue punktiga ette, kuid viimasel mänguperioodil Toomas Liivaku juhendatavad midagi juhuse hooleks ei jätnud – neljas veerand võideti 23:13 ja kogu kohtumine 78:71, vahendab basket.ee.

Skoorimise eest vastutasid enim Anna Gret Asi ja Elerin Vaino, vastavalt 32 ja 27 punktiga. Viimane tabas koguni seitse kaugviset. Anna Jürissaar lisas kaheksa silma. Vilniuse naiskonna parim oli Gabriele Šulske 15 punktiga.

Tartu paikneb turniiritabelis praegu viie võidu ja üheksa kaotusega viiendal positsioonil, Tallinna Ülikool asub nelja võidu ja kümne kaotusega kuuendal real. Eliitdivisjonis on mängida jäänud veel ainult üks põhiturniiri kohtumine Riia TTT ja RSU vahel (12.02). Kuna RSU-l on juba viis võitu kirjas, tähendab see seda, et TLÜ naiskond jääb tänavu kohamängudelt eemale.

Turniiritabeli kaks esimest, TTT ja Vilnius, pääsevad otse Final Four turniirile. Veerandfinaalides kohtuvad kolmas ja kuues ning neljas ja viies. Veerandfinaalid mängitakse kahe mängu kokkuvõttes.