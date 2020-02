Maailma ühel tuntumail rulasõidu edendajal jagub Simple Sessioni jaoks palju kiitust

Kuigi kõrgete kohtade eest ta Simple Sessionil pigem ei võistle, on see üritus võrreldes teiste võistlustega niivõrd eriline, et võimalusel tulemata siia jääda ei saa. "See võistlus on kuulus üle kogu maailma. Hea on ka see, et võistlus toimub Eestis, kuna see osa maailmast ei ole rula ja BMX-i maailmas ehk nii tuntud kui näiteks Ameerika Ühendriigid. See on üks suurimaid selle ala võistluseid maailmas, aga kindlasti kohe Euroopas," rääkis Threlfall ERR-ile.

Vaatamata konkurentsist langemisele jagub Threlfallil siin tööd veel küllaga. Oma särava isiksuse tõttu värvati ta juba noorelt kaamerate ette ja on nüüd nii saatejuhi kui kommentaatorina saavutanud ülemaailmse kuulsuse. Nii on ta tänavu siin lisaks võistlemisele ka kommentaatori rollis. "Minu jaoks on rulasõit palju närvesöövam, kuna kommenteerimisega olen juba nii harjunud."

"Rulaga sõites panen endale palju rohkem pingeid peale ja see rulapark siin on väga hirmutav. Siin on kõik väga suur. Kommentaatoripositsioonil viibides on kõik korras, kuid enne oma sõitu lähen väga närvi."

Eelmisel aastal kommenteeris Simple Sessionit kohapeal rulalegend Tony Hawk. Mõistagi on Threlfalli jaoks suur au olla aasta hiljem ise samas rollis. "Ma ei saaks end kunagi Tony Hawkiga võrrelda, kindlasti mitte rulasõitjana. See, et sellised legendid nagu Tony Hawk ja Bam Margera siin on üldse viibinud, näitab, kui maineka üritusega on tegu ja kui palju see üle maailma tuntust on kogunud."