Tupamäki OM-valikturniiri eel: tähtsaim on, et noored õpiksid, milline meeste mäng on

Eesti jäähokikoondis mängib sel nädalal olümpiamängude valikturniiril Nottinghamis, kus vastased on Suurbritannia, Ungari ja Rumeenia. Meeskonna koosseis on võrdlemisi noor, mitmed olulised mängijad jäävad turniirist eemale.

Eesti jäähokikoondis kogunes Tallinnas Tondiraba jäähallis ühistele treeningutele, et valmistuda neljapäeval algavaks 2022. aasta taliolümpia valikturniiriks.

Meeskonna koosseis on noor: palju on ligemale paarikümne aastaseid mängijaid. Erinevatel põhjustel jäävad kõrvale mitmed kogenud tegijad, vigastuse tõttu puudub meeskonna liider Robert Rooba.

"Päris noor meeskond, aga see on see õige tee. Me peame neid noori siia tooma ja see on õige turniir, et neid MM-ideks ette valmistada. Ja see on hea võimalus noortele näidata endast parimat," rääkis Eesti koondise peatreener Jussi Tupamäki intervjuus ERR-ile.

"Noored mängijad tahavad näidata, et nad oskavad ka mängida meeskonnas ja see on hea asi, et nad saavad võimaluse seda näidata," lisas Robert Arrak.

Meeskonnas on neli mängijat, kes meeste koondisse pole varasemalt kuulunud. Neist kaks tulevad Eesti meistriliiga liidri Tartu Välk 494 ridadest - 20-aastane Dmitri Kuznetsov ja temast aasta vanem Harri Koll.

"Kui vaikselt hakkas mäng pihta, siis närv kadus ära ja teised mehed kõrval julgustasid ja andsid julgust juurde. Vanemad mehed toetasid, et kõik läheb väga hästi," kirjeldas Koll koondise treeningut. "Muidugi Eesti liiga on põhiliselt töötajate liiga, enamus mängijaid käivad samal ajal tööl. Trenni kvaliteet ei ole nii hea ja tempo vahe on hästi suur. Koondises on tempo palju kiirem. Otsused tuleb kiiremini teha ja mõte peab kiiremini liikuma."

Koll on pärit sportlikust perekonnast, tema õde Reena on Eesti rekordinaine naiste teivashüppes. Harri jõudis jäähokini seitsmeaastaselt, mängides viimased kolm hooaega noorteliigas Põhja-Ameerikas.

"Hakkasin vaikselt uisutama ja tohutult meeldis. Paar päeva hiljem võtsin kaika kätte ja litri ette ja tasapisi nii läks. Jõgevalt alustasin, siis läksin Tartusse, siis Kohtla-Järvele ja lõpuks jõudsin USA-sse välja," rääkis Koll.

Inglismaal Nottinghamis toimuval nelja meeskonna turniiril on Eesti vastased Suurbritannia, Ungari ja Rumeenia. Edasi järgmisse ringi pääseb vaid võitja. Britid mängivad MM-il eliitseltskonnas, Ungari esimeses divisjonis meist tase kõrgemal.

"Tegemist on väga tugevate meeskondadega. Ungaril on esiviisik selline, kus kolm mängijat mängivad supertasemel Soome liigas. Kõige tähtsam on see, et noored õpiksid, mis see meeste mäng on. See on natuke teistmoodi," rääkis Tupamäki.

Koondise mänge olümpia valikturniiril näeb otseülekandes Eesti Rahvusringhäälingu spordiportaalist. Esimene vastane on neljapäeval kell 17.30 Ungari.