Jäähokikoondis kohtub OM-kvalifikatsioonis Suurbritannia, Ungari ja Rumeeniaga

Eesti jäähokikoondis mängib 2022. aasta Pekingi taliolümpiamängude kvalifikatsiooniringi 6.-9. veebruarini Suurbritannias, kus lisaks võõrustajale on Eesti vastasteks Ungari ja Rumeenia.

2022. aasta Pekingi olümpiavõitja jäähokis selgitatakse välja 12 meeskonna turniiril, kuhu on automaatselt kvalifitseeritud maailma kaheksa parimat hokiriiki Rahvusvahelise Jäähoki Föderatsiooni (IIHF) 2019. aasta maailmameistrivõistluste tulemuste ehk maailma edetabeli järgi. Kanada, Venemaa, Soome, Rootsi, Tšehhi, Ameerika Ühendriikide, Saksamaa ja Šveitsi kõrval on automaatselt kvalifitseeritud mängude võõrustaja Hiina.

Eesti koondise kandidaadid turniiriks:

Väravavahid:

#1 Koitmaa Villem-Henrik, Torun POL

#29 Shumikhin Roman, HC Viking Tallinn EST

#31 Jõgi Christopher-Kullervo, TPS Akatemia FIN

#32 Teor Mark, Prizma LAT

Kaitsemängijad:

#2 Jansson Tommy Christian, Tyresö-Handviken SWE

#5 Slessarevski Eduard, Jokerit FIN

#7 Novikov Saveli, HC Viking Tallinn EST

#21 Sorokin Jaanus, Tartu Välk 494 EST

#25 Saskin Denis, Jokipojat FIN

#27 Ossipov Aleksandr, Boras HC SWE

#28 Lahesalu Lauri

#66 Urušev Ilja, HC Viking Tallinn EST

#77 Titarenko Vassili, Tartu Välk 494 EST

Ründajad:

#3 Usov Christopher, Comet Halden NOR

#6 Jõgi Kristofer, KJT Haukat FIN

#8 Rooba Robert, JYP FIN

#9 Kiik Rasmus, TuTo FIN

#10 Sibirtsev Aleksei, Boras HC SWE

#12 Andrejev Roman, Boras HC SWE

#13 Puzakov Nikita, TuTo FIN

#14 Kombe Kristjan, HPK FIN

#15 Arrak Robert, EC Salzburg II AUT

#16 Linde Andre, Haukat FIN

#18 Appelberg Marcus, Huddinge IK SWE

#19 Aleksandrov Artemi, Jokerit FIN

#22 Makrov Andrei

#23 Viitanen Mark, TuTo FIN

#24 Lodeikin Kirill, New Jersey Rockets USA

#26 Hast Fabian, Tönsberg Vikings NOR

Meeskond:

HC Tupamäki Jussi, FIN

AC Eerme Märt, EST

AC Rodin Dmitri, EST

GM Rooba Jüri, EST

EQM Allen Petri, FIN

FYS Kumm Martin, EST

MEDIA Kirtsi Maarja, EST

Eesti koondise mängude kava:

06.02 Ungari - Eesti

08.02 Eesti - Suurbritannia

09.02 Rumeenia - Eesti