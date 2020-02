Ungari kasuks viskas kolm väravat Janos Hari ja ühe lisas Karol Csanyi ning Eesti autabamus kirjutati teisel perioodil Kirill Lodeikini nimele.

Reedel mängib Eesti võõrustaja Suurbritannia ja laupäeval Rumeeniaga.

Eelvaade:

Eesti jäähokikoondis sõidab olümpiamängude kvalifikatsiooniturniirile kõigi aegade noorima koosseisuga. Eesti U-20 koondis võitis eelmisel hooajal Tallinnas toimunud II divisjoni A-grupi maailmameistrivõistlused tõustes sellega kõrgemasse I divisjoni B-gruppi. Sel hooajal suudeti divisjoni ka püsima jääda.

"Noortekoondis tõestas, et meil on tugevaid mängijad tulemas ja osa nendest on valmis mängima meeste koondises, lülitame neid Eesti jäähoki arengu nimel järjest enam ka rahvuskoondisesse. Koondise tuumik on koos mänginud juba aastaid ja see töötab meie kasuks ning tekitab hea sisekliima ja meeskonnavaimu," kommenteeris Eesti jäähokikoondise peatreener Jussi Tupamäki.

"Noored mängijad peavad kohe võitlusesse minema tugevate ja kogenud meeskondade vastu, see saab olema tugev väljakutse, kuid teiselt poolt on see suurepärane kogemuste saamise võimalus tulevikuks," lisas Eesti koondise mänedžer Jüri Rooba.

2022 Pekingi olümpiavõitja jäähokis selgitatakse välja 12 meeskonna turniiril, kuhu on automaatselt kvalifitseeritud maailma kaheksa paremat hokiriiki Rahvusvahelise Jäähoki Föderatsiooni (IIHF) 2019. aasta maailmameistrivõistluste tulemuste ehk maailma edetabeli järgi. Kanada, Venemaa, Soome, Rootsi, Tšehhi, Ameerika Ühendriikide, Saksamaa ja Šveitsi kõrval on automaatselt kvalifitseeritud mängude võõrustaja Hiina.

Eesti koondise OM-valikturniiri mängukava:

06.02.2020 17.30 Ungari - Eesti

08.02.2020 20.00 Eesti - Suurbritannia

09.02.2020 16.00 Rumeenia - Eesti