Kohtumise avakolmandik lõppes väravateta viigiga, kuid teisel kolmandikul viskasid võõrustajad lühikese ajaga neli väravat, kui skoori tegid Brett Perlini (2), Oliver Betteridge ja Scott Conway. Eesti eest sai kolmandiku lõpus ühe tabamuse kirja Aleksei Sibirtsev.

Kolmandal kolmandikul jätkus brittide domineerimine. Ühe värava sai veel kirja Scott Conway, veel skoorisid Ben Lake ja Jonathan Phillips.

Kokku tegid britid 21 pealeviset Eesti 19 vastu.

Eesti lõpetab valikturniiri pühapäeval Rumeenia vastu. Kohtumise otseülekanne on algusega kell 15.55 jälgitav ERR-i spordiportaalist.

Enne mängu:

Eesti jäähokikoondis sõitis olümpiamängude kvalifikatsiooniturniirile kõigi aegade noorima koosseisuga. Avamängus kaotasid eestlased Ungarile tulemusega 1:4 (0:1, 1:2, 0:1).

Eesti U-20 koondis võitis eelmisel hooajal Tallinnas toimunud II divisjoni A-grupi maailmameistrivõistlused tõustes sellega kõrgemasse I divisjoni B-gruppi. Sel hooajal suudeti divisjoni ka püsima jääda.

"Noortekoondis tõestas, et meil on tugevaid mängijad tulemas ja osa nendest on valmis mängima meeste koondises, lülitame neid Eesti jäähoki arengu nimel järjest enam ka rahvuskoondisesse. Koondise tuumik on koos mänginud juba aastaid ja see töötab meie kasuks ning tekitab hea sisekliima ja meeskonnavaimu," kommenteeris Eesti jäähokikoondise peatreener Jussi Tupamäki.

"Noored mängijad peavad kohe võitlusesse minema tugevate ja kogenud meeskondade vastu, see saab olema tugev väljakutse, kuid teiselt poolt on see suurepärane kogemuste saamise võimalus tulevikuks," lisas Eesti koondise mänedžer Jüri Rooba.

2022 Pekingi olümpiavõitja jäähokis selgitatakse välja 12 meeskonna turniiril, kuhu on automaatselt kvalifitseeritud maailma kaheksa paremat hokiriiki Rahvusvahelise Jäähoki Föderatsiooni (IIHF) 2019. aasta maailmameistrivõistluste tulemuste ehk maailma edetabeli järgi. Kanada, Venemaa, Soome, Rootsi, Tšehhi, Ameerika Ühendriikide, Saksamaa ja Šveitsi kõrval on automaatselt kvalifitseeritud mängude võõrustaja Hiina.

Eesti koondise OM-valikturniiri mängukava:

06.02.2020 17.30 Ungari - Eesti

08.02.2020 20.00 Eesti - Suurbritannia

09.02.2020 16.00 Rumeenia - Eesti