Eichfuss vihjas Valga probleemidele: ma ei oska öelda, mis neist saab

"Ma ei oska öelda, mis sellest Valgast saab," sõnas Eichfuss Delfile. "Eks seda ole näha. Väga head seisud neil seal ei ole. Eks ole järgmisel nädalal kuulda, mis konditsioonis nad on ja kas nad üldse on."

"See on nagu öö ja päev," võrdles kogenud ääremängija Tartu ja Valga võistkondi. "Siin on kõik spetsiifilisem: skauditakse korralikumalt, kodutöö on korralikumalt tehtud, trennid on agressiivsemad."

Valga-Valka on Eesti-Läti liigas suutnud 20 kohtumisest võita vaid ühe. Pühapäeval jäädi 74:83 alla Läti Ülikoolile.