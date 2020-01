Jäätants kujuneb EM-il põnevaks; Rand: Eestil on kaks noort ja tugevat paari

Rütmitantsu järel on esikohal neljakordsed maailma- ja viiekordsed Euroopa meistrid, prantslased Gabriella Papadakis - Guillaume Cizeron, kes on kogunud 88,78 punkti. Ülinapilt jäävad neist maha venelased Victoria Sinitsina ja Nikita Katsalapov.

"Ma olen üliõnnelik, et selline konkurents tekkis," rääkis ERR-ile uisutamistreener Lea Rand. "Prantslased on ideaalsed ja nad on stabiilsed, aga Venemaa paar tegi täna minu arvates hooaja parima esituse. Väga huvitav, mis nüüd toimuma hakkab."

"Jäätantsu tase on nii kõrgele läinud, on nii palju huvitavaid ja häid paare," tõdes Rand. "Kaks viimast soojendust jälgisin võistlust lihtsalt hinge kinni hoides. Seekord ma ise EM-il ei osale ja saan rahulikult siit vaadata."

Kuigi seekordsel EM-il Eesti paare ei osale, kinnitab Rand, et järelkasvu on tulemas. "Praegu on seis selline, et meil on juunioride paarid, üks neist on vanuse poolest juba praegu võimeline täiskasvanute seas osalema. Teine paar peab veel ühe aasta ootama. Tegelikult on vaja ainult aega, mõlemad on väga tugevad paarid ja usun, et nad on konkurentsivõimelised. Teeme tööd," sõnas ta.