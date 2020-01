Atalanta kaotas koduväljakul olulisi punkte

Itaalia jalgpalli kõrgliigas kaotas Atalanta koduväljakul mängides Spalile tulemusega 1:2. See on ainult vesi Ragnar Klavani kodumeeskonna Cagliari veskile.

Atalanta juhtis mängu avapoolaja järel Josip Ilicici väravast 1:0, kuid Andrea Petagna ja Mattia Valoti täpsed tabamused aitasid võidule külalismeeskonna.

Kaotus tabeli 18. meeskonnale röövis Atalantalt olulisi punkte. Kümne võidu, viie viigi ja viie kaotusega hoiab meeskond viiendat positsiooni. Tema selja taga on kaheksa võidu, kuue viigi ja kuue kaotusega Cagliari. Just viies ja kuues koht on tabelis need positsioonid, mis otsustavad, kes pääseb otse Euroopa liiga alagrupiturniirile ja kes peab alustama kvalifikatsioonist.

Spalile oli võit seejuures ülioluline, sest 18. koht tähendaks tuleval hooajal kõrgliigast väljalangemist. Leccest lahutab neid nüüd vaid üks punkt.