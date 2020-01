Siimer teatesõidu eel: raskel rajal suudan end paremini realiseerida

Kas juunioride konkurentsis sõitma harjunud Siimeril on MK-sarjas suuremad pinged peal? "Võib-olla teistel on rohkem pinget, aga mina ei ütleks, et mul on. Võistlus on võistlus, lähen tegema seda, mida kõige paremini oskan. Pinget ei ole rohkem."

Kui mugavalt Siimer end teatesõidus tunneb? "Ma arvan, et mugavamalt kui individuaaldistantsidel, sest siin on eksimisvõimalus. Sul on igas tiirus varupadrunid, mis teeb natuke leebemaks seda. Natuke on pinget vähem."

Kas Ruhpoldingu aeglane rada mõjutab ka Siimeri esitust? "Mul on üldjuhul niimoodi, et kui on raskem rada, siis ma suudan ennast paremini realiseerida. Kiirel rajal ei ole mul üldjuhul nii hästi välja tulnud. Loodame, et täna on raskem, siis saab pundis ilusti teistega kaasa minna."

"Lubada ei saa midagi, aga kui punt läheb ees ja ma jaksan, siis iga hinna eest hoian hambad ristis taga ära!"