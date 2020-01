Zahkna: võistlused on sportlaste pidupäevad, kuid õiget peomeeleolu veel pole

"Kuna aastavahetuse periood oli selline, et sain ainult rahulikult teha ja vaikselt enda keha mängu tagasi tuua, siis praegu ei ole ma veel võistluskiirusega harjunud ehk võistluskiiruse taluvust ei ole. Kui jalgadesse valu lööb, siis sellega ei ole harjunud. Tegelikult võiks olla nii, et kui see valu lööb, siis see võiks magus olla, et on mõnus ja paned edasi. Homme jälle võistlus ja tuleb saada see maksimum kätte," rääkis Zahkna intervjuus ERR-ile.

"Praegu ma arvan, et on vale MK-lt kõrvale ära tõmmata. Terve suve oleme treeninud selle nimel. Võistlused on sportlaste pidupäev ja kuigi ma ei ole veel peomeeleolus, siis tuleb ikkagi kohal käia. Praegu ei ole see aeg, kus vaikselt nukrutseda, vaid tuleb sellest seisust, mis on, maksimum võtta," jätkas Zahkna, kes enne teatesõitu on positiivne. "Rada on siin piisavalt lai. Eelmisel aastal oli avaringi lamadestiirudes esimese ja viimase meeskonna vahe kaheksa sekundit. Rada on kiire ja lai, kari troppi ei jookse. Sel aastal esimene tiir võiks sobida," lisas Zahkna.

Ermits oma tulemusega rahule ei jäänud. "Ei saa üldse rahul olla. Ühe trahviga tahaks end eespool näha kui praegune koht. Natuke olen ise ka nõutu, et kuhu kaovad need minutid. Ulme. Müstiliselt palju tuli kaotust raja peal," rääkis Ermits. "Praegu käib juba viies MK-etapp. Pooled võistlused on läinud ja õlekõrsi jääb üha vähemaks. Varsti on hooaja lõpp ukse ees ja tuleb tõdeda, et selline oligi minu tase. Tahaks loota, et tuleb veel paar säravamat sõitu ka välja."

Kristo Siimer (1+1; +2.58,4) ja Raido Ränkel (2+3; +3.18,9) said sprindis vastavalt 96. ja 101. koha.

"Need sõidud, mis on selja taga, nendega olen rahul ja samuti ei ole ka rahul, 50-50. Arvasin hooaja alguses, et läheb kehvemini, aga kokkuvõttes on täitsa hea kook tulnud sellest," rääkis Siimer peale sõitu. "Siin on taset. Võib-olla liiga palju, aga see võib just olla arendav. See on nokk kinni, saba lahti olukord. Siin saab hea kogemuse. Talv on niigi võistlusi täis ehk juunioride võistlusi ma rohkemaks ei paneks, võib-olla valiks tähtsamad sõidud välja."

Siimeri laskmine on sel hooajal olnud enam-vähem, aga see eestlast ei rahulda. "Enam-vähem laskmine mind ei rahulda. Ühega on lastud päris palju. Täna tuli ka üks-üks, aga see ei ole üldse rahuldav, sest see on üldse kõige lihtsam tiir, kus lasta. Kui siin nulli ei saa, siis on midagi valesti tehtud," lisas Siimer.

Viis trahviringi suusatanud Ränkel jäi positiivseks. "Vähemalt kaheksat ei lase enam, aga täna oli viis ka palju. Lamades viimane märk oli napikas. Tundus, et läks pihta, aga kahjuks ei kukkunud ja sellest on kõige rohkem kahju. Püsti seisis tegelikult päris hästi, aga järelikult ei ole veel nii osav, et õigel ajal päästa," rääkis Ränkel. "Mentaalselt ei tõmmanud sõit alla, aga viis trahviringi lööb oma jälje jalale küll. Ei olnud lihtne viimast ringi sõita. Esimesed kaks ringi tundsin end hästi, aga viimasel ringil olid kolm trahviringi kõige raskemad."

Reedel jätkub laskesuusatamise MK-sari Ruhpoldingus naiste 4x6 km teatesõiduga, millele saab kaasa elada ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel alates kella 15.15-st.