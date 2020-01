Laskesuusakoondise hooldepealik: vastutust tunnevad meeskonnas kõik

Eesti laskesuusakoondise hooldepealikuks on käimasoleval hooajal Eeri Vahtra, kes varasemalt töötas koondise juures hooldemehena. Vahtra sõnul pole aga ametinimetustel suurt vahet, sest vastutus on suur ja kõik soovivad positsioonist sõltumata parimat. Vahtra tunnistab, et tänavused heitlikud ilmaolud on aga määrdemeestele parajaks väljakutseks.

"Kindlasti teeb ta (ilm Ruhpoldingus - toim.) päris suure väljakutse, kuna nagu on näha, on öösel tulnud natuke värsket lund peale ning rada läheb ilmselt läikima ja ei saa olema kõige kiiremad olud," rääkis Vahtra ERR-ile Ruhpoldingu MK-etapi rajaoludest.

Milline on Eesti koondise plaan oludega toimetulekuks? "Salaplaan on lihtne: teeme seda, mida iga päev. Üritame kõigepealt leida parimad suusad, seejärel parimad variandid ja ma ei näe põhjust, miks me ei peaks seda tegema."

Kuivõrd palju on selle hooaja ilmaolud plaane ja ettevalmistust muutnud? "Eks ta sellevõrra on muutnud, et just seda sulailma suusaparki oleme saanud palju rohkem testida. Need sulad on olnud muidugi hästi erinevad – siin on selline värske ja vana lume segu, Oberhof oli puhas must vana lumi."

Teatesõidus on määrdemeeste töö tavavõistlusest mõnevõrra erinev. "Oleme üldiselt teinud nii, et sõltuvalt oludest ja konkreetsest päevast. Jätame järgmiste vahetuste suusad esialgu tegemata, et oodata esimese vahetuse tagasisidet."

Kuida tunneb Vahtra end uues ametis? "Ega siin suurt vahet ei ole, kas oled hooldepealik või hooldemees. Vastutust tunnevad meeskonnas niikuinii kõik ja kõik tahavad alati parimat. Usun, et suures plaanis olen tänavu õnnestunud."