Regina Oja: peale tänast võistlust võtan aja maha

"Olen palju saanud sõita seda esimest vahetust ja, nagu ikka, kui midagi palju teed, siis see kogemus tuleb. On vaja kiiresti sõita, kiiresti lasta ja seal pundis püsida. Ma arvan, et see on mingil määral vaimne emotsioon ka, mis ma edasi annan, kui seal eespool tulen," ütles Oja ERR-ile.

"Eks seal tuleb ennast hoida ja vaadata, et ise ei pane suuska kellegi teise suusa alla ja kellegi teise suusk ei satu sinu oma alla, kepid tervena hoida," rääkis Oja esimese vahetuse rüselustest. "See on esimene ring, teine ja kolmas ring on juba rohkem üksteise taga sõitmine."

Kas on ka füüsiline positsioonivõitlus? "Jaa, eriti tagapool. Kui satuvad ka võib-olla tugevamad riigid tahapoole, kes tahavad ette minna," muigas Oja. "Mina tihti ei näe mõtet ennast nii palju väsitada, et esimesel ringil ette sõita, leian, et tuules sõitmine on parem. Loomulikult ma valin, kelle taga sõidan. Aga palju on ka neid, kes selle otsuse võtavad, et jumala eest sinna ette saada."

Sel aastal on Ojal teatesõidud hästi välja tulnud, aga individuaalselt pole peale ühe õnnestumise suurt midagi ette näidata. "Palju on läinud laskmise taha, tähelepanu on sinna koondunud. Aga fakt on see, et midagi on viltu. Praegu enne võistlust ei ole mõtet sellele keskenduda, aga peale tänast võistlust võtan aja maha ja istun maha. Fakt on ka see, et selliselt ma MM-ile vastu kindlasti ei lähe ja mingi muudatuse sisse viin," ütles Oja.