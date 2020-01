Norra naiskond on nüüd võitnud kõik sellel hooajal peetud teatesõidud, üldse on see aga neile viies järjestikune võit, sest norralannad olid parimad ka eelmise hooaja viimases teatesõidus, kui võitsid MM-kulla.

Karoline Knotten oli küll avavahetuse järel alles 16. kohal, kuid Ingrid Landmark Tandrevold tõstis Norra kaheksandaks, Tiril Eckhoff teiseks ning ankrunaine Marte Olsbu Röiseland tõi Norra kindla võitjana finišisse. Norralannad kasutasid võistlusel üheksa varupadrunit ja lõpetasid ajaga 1:08.46,4.

Eesti võistles koosseisus Regina Oja, Tuuli Tomingas, Johanna Talihärm ja Grete Gaim. Oja tuli esimesest vahetusest 12. kohal, Tomingas andis vahetuse üle 13. positsioonil. Talihärm tõstis Eesti 11. kohale ja Gaim jõudis finišisse 15. kohal. Eestlannad võtsid kokku üheksa varupadrunit, kaotust võitjale kogunes 3.43,3.

Norra järel lõpetas teisena Prantsusmaa (0+8; +10,7) ja kolmanda koha sai Šveits (0+4; +20,7). Esimesena jäi pjedestaalilt välja Saksamaa, kelle ridades pidi kolmandat vahetust sõitnud Vanessa Hinz käima kahel trahviringil. Lõpuks kaotas Saksamaa võitjale 31,7 sekundiga. Sõidu sai lõpetada 21 naiskonda, Sloveenia ja Lõuna-Korea kaotasid liidritele ringiga.

Laupäeval on Ruhpoldingus kavas meeste teatesõit, otseülekanne ETV-s ja ERR-i spordiportaalis algab kell 15.

Enne võistlust:

Võistlustulle asub 23 naiskonda, Eesti stardinumber on 15. Eestlannadest alustab Regina Oja, teist vahetust sõidab Tuuli Tomingas, kolmandat Johanna Talihärm ning ankrunaine on Grete Gaim.

Sel hooajal on peetud kolm teatesõitu, kõikides on esimesena lõpetanud Norra naiskond. Eestil on kirjas 14., 18. ja 14. koht.