FC Elva spordidirektoriks saab serblane

Elva kirjutab, et spordidirektori eesmärgiks on arendada juba toimivat struktuuri, toetada treenereid, aidata skautimisel ja mängijate individuaalsel arendamisel.

"Enne FC Elvaga liitumise otsust külastasin klubi ja nägin palju head ning samuti võimalust järgmisteks arenguteks," rääkis Ristic Elva kodulehele. "Ma olen tõeliselt üllatunud, kuidas ühes väikses kogukonnas suudetakse tegutseda suurepäraselt ja see oli põhjus miks soovisin liituda ning oma panuse anda. Klubi on õigel teel ja ma annan oma parima, et FC Elva tulevik oleks helgem."

"Me oleme pikalt otsinud inimest klubi spordidirektori positsioonile, kellel oleks nägemust ja kogemusi," rääkis klubi tegevjuht Marek Naaris. "Hea, et Stefanil tekkis meie külastamisega nägemus, mida saaks teha teisiti ja liikuda parem kogukonna- ja keskkonna suunas."

"Sõlmitud koostöö annab võimaluse areneda mõlemal osapoolel. Esimest korda tuleb ka meil muuta oma töökeskkonda ja esialgu suhelda inglise keeles. Selle otsusega soovib klubi toetada treenereid ehk meie tähtsaimat inimressurssi, kes saavad anda veelgi parema soorituse mängijate arengusse."