Naiste jalgpallikoondist ootab ees treeningmäng Soome klubiga

Koondis koguneb reedel ja PK-35-ga kohtutakse pühapäeval, 19. jaanuaril kell 15.30. Mäng ja treeningud toimuvad EJL-i jalgpallihallis.

"Meie jaoks on see hea võimalus saada treeningmäng tugeva Soome võistkonna vastu. Nende koosseisus on suhteliselt noored mängijad ja ka mõned individuaalselt tugevad jalgpallurid. Võistkonnana meeldib neile kindlasti palli hoida ja omavahel palju sööta. Meile on see kindlasti väljakutse, kuidas vastaste liine murda ja nende kõrge pressinguga toime tulla," sõnas koondise peatreener Jarmo Matikainen.

Kuna tegemist ei ole ametlike FIFA mängupäevadega, siis ei liitu koondisega mitmed välismaal mängivad jalgpallurid. Klubikohustustega on hõivatud Lisette Tammik, Vlada Kubassova (mõlemad Napoli CF), Inna Zlidnis (Ferencvarosi Torna Club), Pille Raadik ja Signy Aarna (mõlemad Aland United). Karina Korgi (HJK) osalemine selgub lõplikult reedel.

PK-35 Vantaa näol on tegemist üle-eelmise aasta Soome meistriga, kes möödunud hooaja eel langes litsentsiprobleemide tõttu esiliigasse. Soome esiliigas võeti aga kindel võit ning tõusti uueks hooajaks tagasi kõrgseltskonda. Naiskond käis viimati Eestis augustis, kui osaleti Tallinnas ja Rakveres toimunud naiste Meistrite liiga valikturniiril ning kus mindi vastamisi ka Tallinna FC Floraga. Põnevas kohtumises võtsid soomlased valitseva Eesti meistri üle 0:2 kaotusseisust 3:2 võidu.

Võrreldes eelmise aastaga on naiste koondise personali abitreenerina lisandunud Sirje Roops, kes möödunud aastal täitis neidude U-15 koondise abitreeneri rolli ja viis läbi tüdrukute U-14 vanuseklassi piirkondlikke treeninguid Lõuna-Eestis. Hetkel juhendab ta peatreenerina naiste meistriliigas mängivat Tartu JK Tammekat. "Sirje kaasamine toob kindlasti kaasa uusi mõtteid ja uut lähenemist. Ühtlasi aitab ta silma peal hoida noorematel mängijatel, keda soovime järk-järgult võistkonda integreerida," lausus Matikainen.

Märtsis peab naiste koondis kaks maavõistlust võõrsil, kui 6. märtsil minnakse vastamisi Walesiga ja 9. märtsil kohtutakse Fääri saartega. EM-valiksari jätkub koondise jaoks 10. aprillil, kui külla sõidetakse Sloveeniale.

Naiste koondise koosseis treeningkogunemiseks:

Väravavahid

Karina Kork (23.02.1995) – HJK (FIN)*

Karina Piirimaa (30.08.2000) – Põlva FC Lootos

Getriin Strigin (07.07.1996) – Tallinna FC Flora

Kaitsjad

Berle Brant (26.09.1989) – Pärnu JK

Ariina Mürkhain (22.06.1999) – Tallinna FC Flora

Siret Räämet (31.12.1999) – Tallinna FC Flora

Ketlin Saar (02.05.1997) – Pärnu JK

Saskia Sonnberg (18.05.1991) – Pärnu JK

Kristiina Tullus (12.09.1998) – Tallinna FC Flora

Kreete Õun (25.05.2001) – Tartu JK Tammeka

Poolkaitsjad ja ründajad

Grete Daut (04.01.2000) – Saku Sporting

Kairi Himanen (11.11.1992) – Pärnu JK

Marie Heleen Lisette Kikkas (17.06.1996) – Tallinna FC Flora

Ave-Lii Laas (12.02.1999) – Põlva FC Lootos

Mari Liis Lillemäe (01.09.2000) – Tallinna FC Flora (laenul Suure-Jaani Unitedist)

Katrin Loo (02.01.1991) – Tallinna FC Flora

Renate-Ly Mehevets (02.03.1999) – Tartu JK Tammeka

Liisa Merisalu (15.01.2002) – Palloseura NUPS (FIN)

Kaire Palmaru (11.08.1984) – Saku Sporting

Rahel Repkin (17.06.1998) – Tartu JK Tammeka

Getter Saar (09.11.1999) – Tallinna FC Flora

Maarja Saulep (09.05.1991) – Tallinna FC Flora

Tuuli Tasa (12.11.2002) – Tartu JK Tammeka

Emma Treiberg (19.11.2000) – JK Tallinna Kalev

Eesti klubid märgitud eelmise hooaja seisuga

* osalemine selgub reedel

Peatreener: Jarmo Matikainen

Abitreenerid: Kaidi Jekimova, Sirje Roops

Füüsilise ettevalmistuse treener: Andrei Veis

Füsioterapeut: Daria Narõškina

Mänedžer: Raili Ellermaa