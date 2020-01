Kulla võitnud Levandi: oleks tahtnud jäähokipoiste mänge vaatama jõuda

"Olen rahul tiimivõistlusega. Tugev tiim oli ja väga mõnus oli võistelda. Individuaalne võistlus läks natuke paremini, aga püüdsin kõigest väest ja proovin ikka edasi teha," rääkis Levandi intervjuus ERR-ile. "Järgmised võistlused on Eesti noorte meistrivõistlused ja siis on Tallinnas veel võistluseid. Järgmisel aastal algavad grand prix'd ja suuremad võistlused."

Olümpiapaik Lausanne meeldis Levandile väga. "See on väga ilus linn, väga meeldis see koht. Lisaks on ta väga puhas linn ja ma tahaks veel sinna minna," jätkas Levandi, kes oleks tahtnud minna ka jäähokipoiste võistluseid vaatama. "Ma ei jõudnud vaadata teiste võistluseid, sest kogu aeg olid trennid ja ma ei jõudnud teisi vaatama."

Kolmapäeval said medalid kaela ka Eesti jäähokimängijad, kui Marek Potšinok võitis 3x3 jäähokis kuldmedali ja tema kaksikvend Erik Potšinok pronksi.

Vaata ka ETV spordisaate klippi: