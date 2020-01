Rahvuste karikaturniiri uus mängugraafik Liverpooli ilmselt ei rõõmusta

2019. aasta Rahvuste karikaturniir mängiti Egiptuses juunis ja juulis, et mitte segada Euroopa klubijalgpalli hooaega. Järgmise turniiri korraldaja Kamerun soovis aga vihmaperioodi vältimiseks mängida talvel, nagu on olnud traditsiooniks ja kolmapäeval sai see ka ametliku kinnituse. 2021. aasta Rahvuste karikaturniir toimub 9. jaanuarist 6. veebruarini.

Et turniir toimub taas keset talve, ei meeldi kindlasti Euroopa tippklubidele eesotsas Liverpooliga, kelle tähtmängijateks on Senegali ning Egiptuse ründajad Sadio Mane ja Mohamed Salah, samuti Guinea poolkaitsja Naby Keita. Samas tähendab kalendri muutmine seda, et Rahvuste karikaturniir ei satu ühele ajale Hiinas juunis ja juulis esmakordselt toimuva 24 meeskonnaga klubide MM-iga.

Kamerun pidi algselt võõrustama 2019. aasta karikaturniiri, kuid Aafrika jalgpalliliit andis turvalisuse kaalutlustel korraldusõiguse Egiptusele ning Kamerun nõustus korraldama järgmist turniiri. 2021. aastal pidi võõrustajaks olema Elevandiluurannik, kes saab korraldada 2023. aasta Rahvuste karikat.