Klopp: Aafrika Rahvuste karikas on meie jaoks katastroof

2019. aasta Rahvuste karikaturniir mängiti Egiptuses juunis ja juulis, et mitte segada Euroopa klubijalgpalli hooaega. Järgmise turniiri korraldaja Kamerun soovis aga vihmaperioodi vältimiseks mängida talvel, nagu on olnud traditsiooniks. Nõnda toimubki 2021. aasta Rahvuste karikaturniir 9. jaanuarist 6. veebruarini.

Liverpool jääb seega hooaja keskel kuuks ajaks ilma tippmängijatest Mohamed Salahist, Sadio Manest ja Naby Keitast. "Meie jaoks on see katastroofiks. Teame, et peame neli nädalat nendeta hakkama saama," rääkis Klopp. "Klubina peame sellele mõtlema. See ei aita Aafrika mängijaid."

"Ma ei saaks Aafrika Rahvuste karikat praegusest enam austada," jätkas sakslane. "Mulle meeldib see võistlus ja olen seda varem palju vaadanud. See on väga huvitav turniir. Kuigi Aafrika riikide jaoks on ilma silmas pidades loogilisem mängida talvel, on see ilmselgeks probleemiks. Meil ei ole mingit võimu - kui ütleme, et mängija ei või turniiril kaasa teha, saab ta võistluskeelu. Kui mängija on vigastatud, peame ta Aafrikasse saatma ja nädala-kahe pärast on ta tagasi. Tänapäeval ei tohiks see nii olla."